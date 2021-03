Agora : La stratégie gagnante

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 29/03/2021

« Transformer vos ambitions en projets durables ». C’est le challenge gagnant que propose aux collectivités le cabinet conseil Agora, qui met toutes ses compétences au service des plans d’actions stratégiques des territoires.

Agora est l’une des filiales d’André Le Groupe (audit, expertise comptable, social, gestion patrimoniale, protection des données…). Avec une équipe qui conjugue jeunesse et expérience, Agora mise sur la transparence, la réactivité, la pédagogie et développe une expertise de terrain répondant à l’ensemble des problématiques organisationnelles et financières.

« Partenaire des collectivités, Agora offre un accompagnement sur-mesure pour la réussite des projets et le développement des territoires », assure Alexis Joram, consultant du cabinet.

