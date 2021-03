Coronavirus : les élus locaux en appellent à la fermeture des établissements scolaires

Coronavirus

François Baroin, Valérie Pécresse, Alain Lassus… La demande d’une fermeture anticipée des écoles à l’approche des vacances de printemps monte en puissance chez les élus locaux. Jeudi 25 mars 2021, le président de l’Association des maires de France (AMF), François Baroin, a fait part de son inquiétude face à une situation « hors de contrôle » dans sa commune.

Chiffres-clés 148 structures scolaires fermées au 26 mars, dont 116 écoles, 22 collèges, 10 lycées 3256 classes fermées sur 528 400 Source : ministère de l'éducation nationale

« La question des écoles doit être posée, ça ne doit pas être un tabou ni un totem… » Le ton grave, le maire de Troyes (Aube) et président de l’Association des maires de France (AMF), François Baroin, a, au moins implicitement, exprimé publiquement son désaccord avec le gouvernement, jeudi 25 mars 2021, dans la foulée de la conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran. Celui-ci venait de rappeler l’opposition de l’exécutif à une fermeture des établissements scolaires. Une telle mesure serait « une décision de dernier recours, que nous voulons à tout prix éviter, nous ne fermerons les écoles qu’en dernière nécessité, si c’est absolument indispensable », avait-il déclaré. En entrouvrant à peine la porte à une telle hypothèse.

Le virus présent jusqu’aux crèches et maternelles

Or, le moment est manifestement venu pour François Baroin, maire d’une ville où la situation « s’est dégradée à une vitesse phénoménale et est hors de contrôle », a-t-il décrit. Alors qu’il y a cinq semaines encore, « nous étions une oasis verte dans un environnement rouge sang », a-t-il imagé. « On parle beaucoup des écoles (élémentaires), des collèges et des lycées, mais il faut aussi le faire des maternelles et de la petite enfance, donc même chez les tout-petits », a-t-il ajouté. En relayant « l’énorme inquiétude » que suscite l’évolution de la présence du virus dans les écoles chez les enseignants et le personnel municipal, dont « une bonne partie est en première ligne, notamment nos Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et ceux travaillant dans le service de la puériculture ».

Des remontées du terrain en décalage avec les statistiques

Ce constat venu du terrain, la campagne de dépistage par tests salivaires menée par le ministère de l’Education nationale ne peut le traduire que partiellement : selon les données communiquées vendredi 26 mars, seuls 62,5% des élèves devant y être soumis la semaine dernière ont été réellement testés, faute pour les autres du consentement des parents. Le ministre, Jean-Michel Blanquer, juge néanmoins que le taux de contamination est « contenu » – le dernier chiffre en date est de 0,49% -, en phase avec le discours auquel il reste fidèle depuis le début de l’épidémie, selon lequel « on se contamine moins à l’école que dans le reste de la société ». Une posture qui contredit les études menées par des épidémiologistes comme Arnaud Fontanet, pour qui il est « maintenant clair que le virus circule dans les écoles au même niveau que dans le reste de la communauté ».

Effet boule de neige ?

La prise de parole du président de l’AMF pourrait libérer celle d’autres élus locaux, alors que les positions en ce sens ont été jusqu’ici limitées. Et ce, d’autant que la proximité des vacances de printemps rappelle le contexte de celles de février. A l’époque, des élus avaient réclamé la prolongation des congés scolaires, en anticipant les dates ou en les prolongeant, selon la zone concernée. Le maire de Metz (Moselle), François Grosdidier, avait ainsi plaidé en faveur d’une telle mesure, pour donner « un vrai coup de frein » à l’épidémie. « L’Etat est sourd et aveugle, totalement irresponsable, entêté, il pratique la politique de l’autruche », s’était-il emporté.

Le sujet revient donc aujourd’hui sur la table. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a, vendredi 26 mars, « proposé au gouvernement d’avancer et de prolonger les vacances scolaires, du 2 avril au 3 mai, pour freiner efficacement la pandémie de Covid, parce que le virus est hors de contrôle dans nos écoles, collèges et lycées ».

» Son homologue de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, s’est, lui, « demandé s’il ne fallait pas anticiper les vacances pour éviter que le monde scolaire soit un monde de diffusion du virus ». Et ce, alors que sa région est, à ce jour, relativement épargnée, comparativement à d’autres, avec un taux d’incidence à 160, contre, par exemple, 560 en Ile-de-France

La solution dans la vaccination

« Il faut fermer les écoles le plus rapidement possible, et ce, pour cinq semaines, afin de couper le développement du virus », a réclamé jeudi le président du département de la Nièvre, Alain Lassus, en jugeant « insuffisantes » les nouvelles restrictions imposées à son territoire. « Il est temps que le sanitaire reprenne le dessus car on a perdu le contrôle de la situation », a poursuivi cet élu, médecin généraliste de profession.

Si ces appels à fermer les écoles en anticipant les vacances de printemps ne suscitent pas l’adhésion de tous les élus locaux, le sujet de la vaccination des personnels enseignants et municipaux fait, lui, l’unanimité. « Modifier les dates de vacances ne réglera rien, car la situation ne sera pas réglée dans 15 jours », écrit ainsi, dans un tweet la maire du VIIe arrondissement de Paris, Rachida Dati, en appelant à contrario à mettre l’accent sur la vaccination des enseignants et des agents des établissements scolaires.

Redonner la main aux maires

Réitérant son souhait que « le pouvoir soit redonné aux maires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire », François Baroin déplore « le cadre dérogatoire au droit commun dans lequel vit le pays, l’Etat ayant récupéré des pouvoirs de police propres du maire : nous n’avons ainsi plus la possibilité aujourd’hui d’ouvrir ou de fermer une école. » ll regrette aussi un dialogue interrompu avec le plus haut sommet de l’Etat : « Si, en tant que président des maires de France, j’ai des échanges institutionnels avec des membres du gouvernement, ça fait longtemps que je n’ai pas eu d’échanges avec le président de la République », a-t-il glissé jeudi…

Jean-Michel Blanquer a finalement annoncé vendredi en fin d’après-midi que dans les 19 départements sous protection renforcée, les classes fermeront au premier cas de covid détecté, alors que jusqu’ici elles ne fermaient qu’après trois cas détectés, sauf en cas de variant sud africain.