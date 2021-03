Vaccination : des maires s’affranchissent du calendrier gouvernemental

Accueil

Publié le 26/03/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : France

Claude Almodovar/La Gazette

Alors que depuis plusieurs semaines les élus pointent du doigt la lenteur de la campagne vaccinale et réclament plus de concertation avec les territoires, les maires de Cannes et d'Antibes (Alpes-Maritimes) ont décidé de faire fi du calendrier gouvernemental et d’ouvrir la vaccination aux plus de 50 ans dès maintenant.

