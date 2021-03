Abstention record aux élections de la caisse de retraites des territoriaux

Retraites

Publié le 26/03/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les résultats aux élections du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales (CNRACL) viennent d'être publiés. En haut du podium : la CGT, qui maintient ses positions. Le taux de participation est historiquement bas. Si la crise sanitaire est un facteur évident, les syndicats mettent en cause les difficultés d'organisation. Et certains questionnent l'intérêt même de ce scrutin.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Du jamais vu : moins de 21 % des affiliés à la CNRACL ont voté, entre le 1er et le 15 mars, pour élire leurs représentants à son conseil d’administration. Les résultats de ces élections, publiés le 25 mars à 3 h (au lieu de 18 h la veille à cause d’une panne du système informatique de dépouillement) révèlent ainsi que la participation continue de baisser (elle était de 35 % en 2014) et s’effondre même chez les actifs : leur collège affiche 16,3 % de votants, tandis que les ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier