« Nous nous retrouvons dans l’incapacité de marquer certaines routes »

Le Syndicat des équipements de la route (SER) et la Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (Fipec) s’inquiètent de la pénurie des matières premières nécessaires au marquage des routes.

La production de matières premières nécessaires au marquage routier se rarifie. De grands groupes chimiques se sont déclarés, ce début d’année, en situation de « force majeure ». Les raisons de cette crise sont diverses. « Les intempéries du Texas, la crise sanitaire, la baisse de production de carburants, etc. ont fortement impacté la conception de certaines matières premières. Cela a généré d’importantes difficultés d’approvisionnement et une hausse des prix qui a pour effet une forte augmentation du coût de revient des produits », explique Bernard Boudeaud, président de la Section signalisation horizontale du Syndicat des équipements de la route (SER). Sont concernés entre autres les solvants, les résines et le dioxyde de titane qui sont utilisés pour la fabrication de signalisation ...