Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 20 au 26 mars 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Eau précieuse – Un article d’Actu Environnement met en lumière un amendement de la proposition de loi Climat et résilience consacré à la sauvegarde des ressources en eau potable [lire aussi notre article]. Il s’agit ainsi de protéger les nappes stratégiques souterraines considérées comme « la plus grande réserve d’eau potable ». Le texte propose, tout d’abord, de les identifier et de distinguer celles qui comprennent des ressources pour l’alimentation en eau potable en les inscrivant dans les futurs Sdage. Ces derniers devront ensuite décliner les mesures de protection à prendre. La protection passe donc, notamment, par un statut juridique. Parmi les autres mesures prônées : la restauration des écosystèmes aquatiques dégradés ou l’obligation de se doter d’une toiture végétalisée pour améliorer la gestion des eaux pluviales.

Les lumières de la ville – Après que le dernier rapport de la Cour des comptes a notamment appelé à une mutualisation des moyens dans le domaine de l’éclairage public [lire aussi notre article], la FNCCR s’est réjouie que la haute instance rejoigne ses propres conclusions. Dans un communiqué, la fédération constate que les collectivités, en particulier les communes, manquent de moyens pour apprécier la performance de leur système d’éclairage d’autant qu’elles sont confrontées à un parc souvent vieillissant et qu’elles s’en remettent à des opérateurs privés via des contrats jugés rigides. La FNCCR appelle donc à une gestion plus globale dans chaque territoire à travers, par exemple, des projets d’investissement portés par les syndicats d’énergie ou des EPCI compétents. A noter, enfin, que la FNCCR a publié un guide de l’éclairage public à destination des élus.

L’égoût des autres – Alors que la stratégie gouvernementale de la crise sanitaire vise à territorialiser les mesures, l’analyse des eaux usées ne permet pas de noter une amélioration sensible de la circulation du virus. C’est ce qui ressort d’une interview de Vincent Maréchal, cofondateur du réseau Obépine, à France Info. Si l’analyse des données collectées dans les stations de traitement des eaux usées confirme bien que les territoires dernièrement confinés sont fortement touchés par le virus, « il est très difficile, déclare-t-il, de voir un impact majeur dans les changements de tendance. C’est important à souligner. » Et d’insister sur les « gestes barrière à tenir et sur la prise de conscience individuelle des risques ».

Coup de torchon – L’association Respire annonce porter plainte contre la RATP pour « tromperie aggravée » et « blessures involontaires ». Comme l’explique Sciences et Avenir, le but est de dénoncer les niveaux de pollution de l’air dans le métro parisien sur la base de deux rapports que l’association a réalisés en 2019 et 2021. Les analyses effectuées montrent que l’air dans le métro et le RER serait plus pollué en particules fines qu’à l’extérieur (lire notre article). Pour se défendre, la RATP met d’abord en cause les instruments de mesure de l’association qui ne seraient pas « des appareils de référence » et la régie rappelle ses actions et innovations pour limiter la pollution dans ses sites.

Voilà l’été – Si la question de la rénovation thermique concerne le plus souvent l’isolation contre le froid, le Cerema n’oublie pas non plus le confort d’été. Dans un communiqué, il annonce la création de plusieurs outils d’évaluation et de prévision rapide pour les logements rénovés. A destination notamment des maîtres d’ouvrage, ces outils – attendus pour cette année – aborderont les questions du confort dans les bâtiments l’été sans climatisation ou de la résilience du bâti face au changement climatique.

La ville marron – Quelle est donc l’origine de cette eau marron, à l’odeur suspecte qui se déverse dans la Garonne depuis quelques jours ? Le site Actu.fr explique que le dysfonctionnement d’un collecteur d’eaux usées a précipité ces dernières dans le réseau des eaux pluviales qui, lui, mène directement dans la Garonne.

Keolis – Dans un entretien à France Info, la présidente du directoire de Keolis, Marie-Ange Debon, affirme que, aujourd’hui, la fréquentation des transports en commun se situe autour de 60% à 65% par rapport à ce qu’il était avant la crise. L’opérateur qui exploite notamment les réseaux lyonnais, lillois, rennais, bordelais ou une partie de l’Ile-de-France veut, pour l’instant, maintenir son offre telle qu’elle est [lire aussi notre article].

A bicyclette – Le RER vélo devient de plus en plus concret. La Région Ile-de-France annonce dans un communiqué que le cahier des charges pour l’aménagement des axes cyclables a été approuvé. Ce travail commun réalisé avec les collectivités locales, le Cerema et le Collectif vélo a notamment permis de dessiner les 5 premiers axes prioritaires.

Et aussi…

L’agglomération de Nantes offre des kits de graines aux habitants pour fleurir les rues [20 Minutes] ;

Le plus haut bâtiment en bois construit en France va voir le jour à Grenoble [Actu.fr] ;

La SNCF annonce dans un communiqué l’évolution de son offre, notamment pour les TER.