« Plan Marshall ou précarisation au carré de la médiation numérique ? »

Pascal Plantard, professeur d’anthropologie des usages des technologies numériques et codirecteur du groupement d’intérêt scientifique Marsouin ;

Jean-Philippe Mengual, président d’Hypra (entreprise sociale cherchant à accélérer l’inclusion et la médiation numérique)

Corentin Voiseux, directeur général d’Hypra

Le grand confinement de 2020 s’est affirmé, pour nous tous, comme un « fait social total », jetant une lumière crue sur la détresse de 13 millions de Français en situation d’illectronisme. Cette urgence d’agir a poussé les sénateurs, dès juin 2020, à mener une mission d’information pour comprendre ce qui explique les échecs successifs des politiques publiques qui, depuis quarante ans, laissent tant de Français sur le bord de la route de l’informatique, de l’internet et, aujourd’hui, du numérique, devenu culture mondialisée.

Une profession conduite à « bricoler » des solutions

Les débats à l’occasion des auditions sénatoriales avaient permis de mettre en exergue que la France manquait non seulement cruellement de médiateurs numériques, la profession censée autonomiser les Français dans leur usage du numérique, mais surtout de médiateurs numériques formés, qualifiés et aptes à autonomiser les Français, quels que soient leurs profils.

Souvent conduite à « faire à la place de » ou à « bricoler » des solutions avec les usagers, cette profession ne dispose tout simplement pas d’un référentiel métier susceptible de lui donner les savoir-faire et les savoir-être pour s’adresser à des publics variés dans une tâche d’autonomisation complexe, parce qu’elle demande un solide bagage en sciences humaines et sociales et en pédagogie au-delà des strictes compétences techniques.

Les collectivités territoriales, de leur côté, tentent d’accompagner les Français, en s’appuyant sur leurs services sociaux, éducatifs et administratifs, qui improvisent des médiations numériques disparates à la marge de leurs activités principales et soutiennent le tissu bénévole local ou associatif, lui aussi souvent dépourvu d’une compétence métier propre à la médiation numérique.

Dans sa communication, l’Etat semblait avoir enfin reçu le message du terrain et des chercheurs. Cédric O, le secrétaire d’Etat au Numérique, a repris la formule du « Plan Marshall pour la médiation numérique » au NEC (Numérique en communs), le 17 novembre 2020 (événement rassemblant une large communauté et dont l’un des buts est de construire les outils partagés de l’inclusion numérique, ndlr), ajoutant « il ne s’agit pas de savoir poster sur un réseau social ou déposer une annonce en ligne mais de comprendre le monde d’aujourd’hui ».

L’Etat lance un plan qui inquiète à double titre

Mais, moins d’un mois plus tard, l’Etat prend le contre-pied de son discours en lançant un plan qui inquiète à double titre. D’abord parce que l’Etat propose l’embauche de conseillers numériques sur des CDD de deux ans, payés au Smic, ce qui ne permettra pas une professionnalisation des médiateurs numériques et parce que cela présage d’une « précarisation au carré », c’est-à-dire des personnels précaires accompagnant des publics précaires.

Non seulement le titre « responsable d’espace médiation numérique » (anciennement « conseiller médiateur numérique ») n’a jamais réussi à s’imposer comme titre professionnel de la médiation numérique, mais, de plus, il ne faisait même pas consensus au sein de l’Etat et des acteurs de référence eux-mêmes.

Se posent donc trois questions fondamentales pour l’avenir de la médiation numérique, mais aussi pour celui d’une société numérique inclusive dans son ensemble : quel accueil réserveront les professionnels du travail social, de l’administration et de l’éducation à de jeunes conseillers numériques inexpérimentés, à peine formés et précaires ? Quelle réussite escompter de ces nouveaux acteurs face à des publics aussi variés et à une tâche aussi complexe que celle de la médiation numérique ? Quelle possibilité d’intégration dans la fonction publique territoriale et dans les structures de médiation numérique pour cette jeunesse sans véritable qualification et sans reconnaissance ?