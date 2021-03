Aide à domicile : le Maine et Loire finance 10% d’augmentation de salaire

Autonomie

Publié le 26/03/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : Actu experts finances, France

Le conseil départemental du Maine et Loire va investir 1,5 million d'euros par an pendant 5 ans pour revaloriser les salaires dans ses services d'aide à domicile. Cela s'inscrit dans un plan global du département en faveur des personnes âgées.

Le conseil départemental du Maine et Loire va verser aux services d’aide à domicile du département une dotation supplémentaire de 1,5 million d’€ par an pendant 5 ans, correspondant à une revalorisation de 10% de la masse salariale des intervenants. Et ce, sans incidence sur le reste à charge pour les bénéficiaires.

« Cela fait des années que nous observons les difficultés de recrutement de ces associations, l’ADMR a 200 emplois non pourvus, ce qui ne lui permet plus de répondre aux demandes de la population. Nous avons décidé d’une revalorisation de 10% pour attirer des candidats dans ces métiers difficiles », explique le président (centre droit) Christian Gillet.

Ces crédits supplémentaires ont été mobilisés sur les fonds propres du département, « grâce notamment ...