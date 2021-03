Vaccination du personnel scolaire : les territoriaux ne veulent pas être oubliés

Coronavirus

Publié le 25/03/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Alors que l’épidémie du Covid-19 galope, les personnels travaillant auprès des enfants se sentent de plus en plus vulnérables. Syndicats, élus et professionnels pressent le gouvernement de les inscrire dans une prochaine campagne de vaccination de personnels prioritaires, au même titre que les enseignants.

Les derniers chiffres de contamination en milieu scolaire inquiètent fortement les agents au contact des enfants. Le 19 mars 2021, le ministère de l’Education nationale annonçait 15 484 cas de Covid chez les élèves et 1 809 cas chez les personnels, soit près de quatre fois plus que début mars, entraînant de nombreuses fermetures de classes, d’écoles et d’établissements scolaire.

Ce même jour, 2018 classes et 80 structures scolaires étaient fermées, contre 508 classes et 21 structures scolaires le 5 mars. Est-ce dû au déploiement des tests salivaires dans les écoles, qui révèle sans doute un plus grand nombre de cas ? Ou au variant anglais du Covid-19, beaucoup plus contagieux ? Jean-Michel Blanquer s’est voulu rassurant, indiquant que le taux d’incidence restait de toute façon moins élevé ...