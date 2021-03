Quelles mesures pour favoriser la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture ?

Urbanisme

Publié le 26/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : Le plan local d’urbanisme (PLU) peut réglementer l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture notamment en traitant l’insertion paysagère des constructions.

Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 111-16 et R. 111-23 du Code de l’urbanisme que les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions du PLU ne sont pas opposables aux dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné ».

Ainsi, lorsqu’une demande de permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable porte sur un projet déployant un tel dispositif, notamment des panneaux solaires en toiture y compris en surimposition, il ne peut légalement être pris motif de ce que ce dispositif méconnaitrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions pour refuser l’autorisation demandée.

L’autorisation délivrée pourra néanmoins comporter des prescriptions visant à assurer la bonne intégration architecturale du dispositif de production d’énergie renouvelable dans le bâti existant et dans le milieu environnant, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet.

Selon l’article L. 111-17 du même code, l’autorité administrative peut s’opposer à la pose de tels dispositifs lorsque des préoccupations patrimoniales spécifiques sont en jeu. Il en est ainsi aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, en cœur de parc national, en site inscrit ou classé. Il en est de même sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou protégés par le PLU au titre des articles L. 151-18 et L. 151-19 du Code de l’urbanisme.

Enfin, l’autorité compétente en matière de PLU peut décider de délimiter, par délibération prise après avis de l’architecte des bâtiments de France, un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables, en motivant sa décision par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’ensemble de ces dispositions témoignent d’un équilibre satisfaisant entre la promotion des énergies renouvelables et la préservation du patrimoine paysager et bâti du territoire.