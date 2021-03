Innovez, réalisez, partagez !

France urbaine, la FNCCR et GRDF mènent actuellement des négociations autour du futur modèle de contrat de concession pour la distribution du gaz. L’enjeu est d’intégrer un volet transition écologique, d’améliorer la sécurité et la qualité des réseaux ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 19 et le 25 mars 2021. ...