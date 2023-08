Institutions administratives

Topo sur le système de sécurité sociale, édifié à partir de 1945, en trois parties, les institutions, le financement et quelques données chiffrées. Cette fiche s'adresse notamment à tous ceux qui préparent un concours de la fonction publique.

SOMMAIRE DE LA FICHE DE REVISION

I. Les institutions du système

A. Les régimes et les branches

B. Les organismes concourant au financement

C. Les organismes de contrôle

II. Les recettes de la sécurité sociale

A. La contribution sociale généralisée (CSG)

B. La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

C. Les cotisations sociales

III. Quelques données chiffrées

EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION

En 1945, les bâtisseurs du système français de sécurité sociale poursuivaient un triple objectif :

unité de la sécurité sociale,

généralisation quant aux personnes,

extension des risques couverts sous la double influence du rapport Beveridge de 1942 et du système bismarckien.

L’ordonnance du 4 octobre 1945 met en place un réseau coordonné de caisses se substituant à de multiples organismes, l’unité administrative ne sera cependant pas réalisée et ne l’est toujours pas.

L’ordonnance du 19 octobre 1945 concerne les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès. La loi du 22 août 1946 étend les allocations familiales à pratiquement toute la population et la loi du 30 octobre 1946 intègre la réparation des accidents du travail à la Sécurité sociale. La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la Sécurité sociale à l’ensemble de la population mais les professions non salariées non agricoles s’y opposeront.

Les principes de 1945, dont certains n’ont pu être appliqués rapidement, entreront progressivement dans les faits. L’unité administrative de la Sécurité sociale n’est toujours pas achevée, mais plusieurs évolutions contribuent à la renforcer. La généralisation de la couverture à toute la population a été poursuivie.

Le régime général de Sécurité sociale a fait l’objet de plusieurs réorganisations par l’ordonnance du 21 août 1967 instituant les trois caisses nationales (CNAMTS, CNAVTS, CNAF) et l’ACOSS, la loi du 17 décembre 1982 et l’ordonnance du 24 avril 1996 instituant notamment des conseils de surveillance auprès des caisses nationales et des unions régionales de caisses d’assurance maladie.

La loi de 2004 est également venue réformer le système. Intervenant dans un contexte financier extrêmement dégradé, elle procède à une réforme en profondeur de l’assurance maladie.

I. Les institutions du système

A. Les régimes et les branches

Le système français actuel est organisé en régimes. Cette notion a longtemps été considérée comme indissociable de l’organisation nécessaire à la gestion des risques ; mais depuis la réforme de 1996, c’est la notion de branche définie par rapport au risque social qui transcende les régimes, et permet de fixer, dans les lois de financement de la Sécurité sociale, les objectifs financiers.

(…)

