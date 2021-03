Salaires des fonctionnaires : une stabilité qui cache des progressions individuelles

Salaires

Publié le 25/03/2021 • Par Claire Boulland

Le salaire net moyen en euros constants des fonctionnaires, tous statuts confondus, était stable en 2019 : 2 320 euros par mois. La rémunération des agents en poste a augmenté de 1,1% en euros constants, après une quasi-stabilité l'année précédente. L'Insee détaille les données dans une étude publiée le 25 mars.

Chiffres-clés Le salaire net moyen en EQTP était de : 2 600 euros par mois dans la FPE (stable en euros constants)

2 310 euros par mois dans la FPH(-0,8 % en euros constants)

1 990 euros par mois dans la FPT (+0,4 % en euros constants)



A quelques mois du rendez-vous salarial, l’Insee publie ses dernières statistiques sur les niveaux de salaire dans la fonction publique.

Dans l’ensemble de la fonction publique, tous statuts confondus (mais hors militaires, assistants maternels, internes et externes des hôpitaux, et apprentis), le salaire net moyen en équivalent – temps plein (EQTP) était de 2 320 euros par mois en 2019. Il a augmenté de 1,1 % en euros courants entre 2018 et 2019 (après +0,8 % entre 2017 et 2018). Corrigé de la hausse des prix (1), il était stable en euros constants, après avoir baissé de 1 % en 2018.