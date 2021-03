Pouvoirs de police

Rassemblements de plus de 6 personnes : une infraction complexe à verbaliser

Publié le 25/03/2021

Fotolia psdesign1

Le ministre de l'Intérieur a rappelé à l’ensemble des préfets l'interdiction des rassemblements mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes. Cette règle a été quelque peu oubliée alors qu'elle figure dans le décret d'octobre 2020 et n'a rien à voir avec les nouvelles mesures visant à freiner l'épidémie, appliquées dans certains départements depuis une semaine. Mais l’infraction est-elle si facile à caractériser ?

