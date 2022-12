Culture administrative

Publié le 21/12/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Etes-vous certain(e) que vos connaissances sur le ministère de l'Europe et des affaires étrangères sont à jour ? Sinon, téléchargez ici la fiche de révision et lisez-là attentivement dans la perspective de votre concours ou examen.

PLAN DE LA FICHE

I. Les missions du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE)

II. L’administration des affaires étrangères

III. Le budget du ministère de l’Europe et des affaires étrangères

EXTRAIT DE LA FICHE (chapitre I. Les missions du ministère de l’Europe et des affaires étrangères)

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères intervient, à plusieurs titres, dans la conduite des relations avec les États étrangers.

Il a tout d’abord une mission d’information du président de la République et du gouvernement sur l’évolution de la conjoncture internationale et la situation des États étrangers. Cette mission est remplie par les ambassades et consulats de France à l’étranger qui, à partir de sources d’information diverses, adressent à Paris des correspondances de nature politique, économique, culturelle ou de coopération.

Il a ensuite pour mission de concevoir la politique extérieure de la France. À partir des informations recueillies par les postes diplomatiques et consulaires, le ministère propose les orientations de notre politique internationale.

Il conduit et coordonne les relations internationales de la France. Le ministère représente la France auprès des gouvernements étrangers et des organisations internationales. C’est ainsi que l’ambassadeur est le représentant du président de la République auprès des autorités de son pays de résidence. Il négocie au nom de la France, signe des accords et effectue toute démarche en son nom. Le ministère des Affaires étrangères coordonne les actions des autres ministères à l’égard de l’extérieur (c’est ainsi que l’ambassadeur représente, sur place, le gouvernement, et donc tous les ministres qui le composent).

Il est enfin chargé de la protection des intérêts français à l’étranger et de l’assistance aux ressortissants français hors du territoire. Cette dernière mission est essentiellement assumée par les consuls et les postes consulaires. […]

