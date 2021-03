Accueil

Actualité

Actualité France

France Bus France Services : les 50 nouveaux territoires lauréats

Services publics

Bus France Services : les 50 nouveaux territoires lauréats

Publié le 25/03/2021 • Par La Rédaction • dans : France

@JoelGiraud05

Le ministère de la Cohésion des territoires et la Caisse des dépôts ont annoncé les lauréats de l'appel à projet visant à desservir des territoires en services publics locaux via des bus France Services. De nombreux territoires ruraux ainsi que plusieurs quartiers politique de la ville sont sélectionnés via des projets soutenues par des intercommunalités, mais pas uniquement.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Service public