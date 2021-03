[Entretien] Finances locales

« L’Etat a les moyens d’entraîner l’ensemble des collectivités dans les contrats de Cahors »

Publié le 25/03/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Jean Arthuis a remis, jeudi 18 mars, au Premier ministre, son rapport sur l’avenir des finances publiques. Il explique sous quelles conditions les collectivités doivent participer à la maîtrise des dépenses publiques et au retour à l'équilibre budgétaire, et propose la reprise des contrats de Cahors élargis à toutes les collectivités et la réduction du nombre de communes... Entretien.

