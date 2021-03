« L’Etat a les moyens d’entraîner l’ensemble de collectivités dans les contrats de Cahors »

[Entretien] Finances locales

Publié le 25/03/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar

Jean Arthuis a remis, jeudi 18 mars, au Premier ministre, son rapport sur l’avenir des finances publiques. Il il explique sous quelles conditions les collectivités doivent participer à la maîtrise des dépenses publiques et au retour à l'équilibre budgétaire, etc... Entretien.

Compte tenu du contexte économique et financier que vous décrivez dans votre rapport, y-t-il vraiment un problème de dette en France aujourd’hui ?

Non, pas aujourd’hui puisque le Trésor émet des titres dans des volumes inédits et sans difficulté à des taux historiquement bas, conséquence de la surabondance de l’épargne au niveau mondial, et les programmes mis en place par la BCE de rachat de dettes publiques font que les Etats n’ont pas de difficulté à s’endetter pour combattre la pandémie et prévenir le collapsus économique mondial.

Pourquoi ce rapport sur l’avenir de la dette dans ce cas ?

Parce que cette situation ne va pas pouvoir durer éternellement. La dynamique de notre endettement public se poursuit. Nous venons de plus de 40 ans de déficit. En 1980, la dette représentait 20 % de ...