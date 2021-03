Une nouvelle piste de valorisation pour les boues de Step

Technologie

Un groupe de travail, réunissant producteurs de gaz, sociétés de traitement d’eau et de déchets, équipementiers, gestionnaires de réseaux de gaz, R&D et collectivités, vient d'être créé pour développer la gazéification hydrothermale. Bientôt une nouvelle voie de valorisation des boues de stations d’épuration et des digestats ?

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Eau - assainissement

Energies renouvelables

Traitement des eaux usées