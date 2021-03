Concessions gaz : le nouveau modèle de contrat revient dans les tuyaux (1/2)

L'association France urbaine a repris les négociations avec GRDF autour du nouveau modèle de contrat de concession pour la distribution du gaz. Des négociations que la FNCCR n'a jamais cessé de mener, depuis leur démarrage en 2018. Décryptage en deux parties de ce sujet complexe mais d'importance pour les collectivités et leur politique de transition énergétique.

Sans tambour ni trompette, France Urbaine (FU) a relancé les négociations avec GRDF sur le futur modèle de contrat de concession de distribution du gaz. Une initiative qui s’explique par le renouvellement des élus de son bureau en fin d’année dernière, et la désignation de Jean-Luc Moudenc (LR) et Nicolas Mayer-Rossignol (PS) pour suivre le sujet de la transition écologique. Peu après avoir été nommé, ces derniers ont donc tenu, en novembre 2020, une première réunion avec Edouard Sauvage, alors directeur général de GRDF (désormais passé chez Engie et dont le successeur doit être nommé le 30 mars) et Frédéric Martin, directeur ...