Sécurité globale : les sénateurs enrichissent le volet technologique

Sécurité

Publié le 24/03/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le volet technologique de la proposition de loi Sécurité globale a évolué après son passage en séance publique au Sénat. Il présente plusieurs avancées pour les policiers municipaux et les gardes-champêtres, ainsi que l’élaboration d’une doctrine d’emploi des drones.

« Loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés ». A la fin de l’étude en séance publique de la proposition de loi initialement appelée « sécurité globale », les co-rapporteurs Loïc Hervé et Marc-Philippe Daubresse ont proposé de renommer le texte. Un intitulé qui semble viser à l’apaisement quand on sait les oppositions qu’il a suscité, et qu’il suscite encore. Cette dénomination entend selon eux « restaurer la confiance des citoyens dans les forces de sécurité, en renforçant les moyens de leur action quotidienne tout en garantissant le respect des droits des personnes ».

Après les modifications apportées au volet police municipale, l’un des piliers de ce texte, les sénateurs ont à nouveau fait évoluer le chapitre nouvelles technologiques.