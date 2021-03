GPEEC : engager des démarches pertinentes… enfin !

Emploi

Publié le 26/03/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Ce mardi 23 mars, le CIG Petite Couronne proposait de « Mettre en œuvre une démarche GPEEC… enfin ! » lors d’un webinaire organisé dans le cadre de ses « Rencontres emplois-RH ». Un rendez-vous virtuel qui aura permis aux participants de glaner des conseils pour faire de la GPEEC un instrument de pilotage des ressources humaines porteur de sens.

Comment faire du processus de GPEEC un instrument de prospective plus pertinent et opérant ? C’est autour de cette question que le CIG Petite Couronne avait donné rendez-vous aux acteurs territoriaux des ressources humaines, mardi 23 mars, pour un premier webinaire inaugurant un cycle de plusieurs rencontres portant sur cette thématique.

À travers les différentes interventions, les participants ont pu voir se dessiner les contours d’une démarche réussie. Donner du sens, partir du terrain, co-construire, prendre en compte les soft-skills et se donner du temps semblent composer la recette du succès.

État des lieux de terrain

Encore faut-il soigner son état des lieux, comme l’a suggéré Ariane Pignoly, responsable du département ressources humaines à l’ANACT, auteure d’une thèse sur la GPEEC à la ville de Lyon en 2015. « Le fait de maîtriser la connaissance du présent permet d’anticiper l’avenir même s’il est imprévisible. Réaliser cet état des lieux sur le terrain participe à convaincre de l’intérêt de ce type de démarche », assure-t-elle.

C’est la transposition du référentiel métiers établi en interne, de tableurs Excel au SIRH, qui a posé le plus de problème à Lyon. « Les outils venant du privé n’intégraient pas la partie carrière », précise Ariane Pignoly.

GPEEC défensive

Sylvie Vernier, actuelle directrice des ressources humaines de Grand Paris Seine Ouest (GPSO), a partagé son expérience de mise en place d’une GPEEC à Rosny-sous-Bois, « d’abord et avant tout destinée à réduire les effectifs pour retrouver des marges d’investissement ». Bien qu’engagée sous un angle « défensif », la démarche a permis de donner un cadre d’action aux agents et à la DRH. « On a proposé à chaque direction une contractualisation triennale sur ses missions et son organisation, en lien avec les enjeux de la collectivité. Cela nous a obligé à prendre du recul sur la gestion de l’emploi », indique Sylvie Vernier.

À GPSO , la GPEEC est envisagée comme la traduction du projet du territoire. « Nous avons souhaité nous connecter aux enjeux pour s’engager dans quelque chose qui ait du sens. Cela nécessite d’aller sur le terrain pour comprendre l’activité et de co-construire », indique Sylvie Vernier. La démarche a débuté par une cotation des postes intégrant les soft-skills, en lien avec le Rifseep. « Si les soft-skills ne sont pas répertoriés, on se coupe de la réalité du travail », prévient Pierre-Eric Sutter, psychologue-psychothérapeute et consultant en santé au travail.

Représentation de la compétence

Il a particulièrement insisté sur le sens à donner aux démarches de GPEEC qui, sans ça, sont « vouées à l’échec ». « Ce ne sont pas les démarches qui posent problème mais les croyances qui les fondent », assure Pierre-Eric Sutter.

Le peu de réussite serait lié au fait que chaque partie a sa propre définition et représentation cognitive de la compétence. « Ce qui aboutit à des conflits idéologiques. Surtout quand la représentation est emprisonnée dans un système d’information. La définition de la compétence doit venir de l’intérieur, de l’extérieur, du haut et du bas », explique Pierre-Eric Sutter.

Modèles d’optimisation

Quant à Régine Monti-Tessier, chercheure au sein du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action (LIRSA) du CNAM, directrice associée du GERPA (Groupe d’études Ressources Prospective), elle a accompagné la ville d’Angers pour l’aider à trouver des solutions à l’absentéisme des ATSEM et au turn-over des animateurs. « La ville a tenté tous les modèles d’optimisation à court terme avant de penser à faire de la prospective », rapporte-t-elle.

En partant des besoins des enfants, des familles et des métiers, et par la co-construction, la ville a envisagé l’incertitude à travers plusieurs scénarios organisationnels. Pour autant, « l’anticipation RH ne doit pas se focaliser uniquement sur les métiers critiques et les compétences clés. Si on restreint le champ d’anticipation, on restreint le champ des évolutions possibles », estime Régine Monti-Tessier.