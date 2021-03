Numérique vert : des clés pour penser l’écoconception des services publics numériques

Numérique vert

Publié le 24/03/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

L’association Designers éthiques a publié un guide d’éconception de services numériques qui compile un ensemble de bonnes pratiques pour concevoir des services numériques plus responsables grâce à la réduction de leur empreinte environnementale.

Bâtir un numérique responsable et plus vertueux en termes d’empreinte environnementale : l’enjeu est de taille. Il était d’ailleurs au cœur des réflexions lors du Forum des Interconnectés qui s’est déroulé la semaine dernière. Dans le « manifeste pour des territoires numériques responsables », figure ainsi une section dédiée à l’écoconception des services numériques. Le manifeste recommande de les généraliser « afin de prendre en compte les impacts de manière globale : impact environnemental tout au long du cycle de vie, impact social, impact économique. L’enjeu est de concevoir la réduction de l’impact environnemental du service dès sa conception. »

Le guide récemment publié par l’association Designers éthiques, en licence libre et qui peut être enrichi par les contributions de la communauté, permet d’enrichir cette réflexion initiée par les collectivités sur le développement d’un numérique plus vert et plus vertueux.

Penser les conditions de la connexion au service

« Limiter l’usage d’un service numérique pour la dernière génération de smartphone, d’OS, de navigateur ou d’une connexion haut-débit, est source d’exclusion d’une partie de la population et contribue à la fracture numérique », souligne le guide, qui invite à être le plus inclusif possible et à réfléchir aussi à l’accessibilité des contenus, désormais obligatoire depuis le 23 septembre dernier. Dans cette même veine, il est important de permettre aux applications, sites web et logiciels de fonctionner sur des appareils anciens, pour inclure les plus vastes publics et aussi repousser l’obsolescence des terminaux et le renouvellement du matériel.

Cela rejoint la nécessité d’une approche « mobile first » qui permet aux usagers ayant un smartphone mais pas d’ordinateur d’avoir accès aux services : « Cette approche dite «mobile first» doit être pensée pour des terminaux mobiles peu puissants et avec une connexion réseau non optimale (3G plutôt que 4G par exemple). Ces contraintes techniques obligeront les concepteurs à se concentrer sur l’essentiel et à produire un service numérique sobre et peu impactant. » (Livre blanc GreenConcept, 2020). Il est également important de faire des tests pour vérifier par exemple que le service est bien accessible « sur des connexions dégradées », par exemple en 2G ou 3G. Il est possible d’« utiliser des outils comme lowband.com ou les outils de développement Firefox pour simuler une connexion internet bas-débit et vérifier que le site reste accessible. ».

Penser les besoins réels

Penser les usages et les besoins réels permet aussi de ne pas définir un périmètre en réalité trop vaste : « Environ 45% des fonctionnalités demandées ne sont jamais utilisées, et 70% ne sont pas essentielles » rappelle le guide qui s’appuie sur les travaux de Frédéric Bordage. Cela permet de « tailler dans le gras numérique » pour ne garder que les besoins réels : « cette fonctionnalité est-elle vraiment nécessaire ? Quelle quantité / longueur / qualité est nécessaire pour accomplir une tâche ? »

Le guide fait la distinction entre la refonte d’un site web et le fait de partir d’un service existant (dont on peut évaluer l’impact environnemental et identifier des axes d’amélioration). L’outil GreenIT Analysis (disponible sur Chrome et Firefox) permet d’évaluer l’empreinte environnementale du parcours utilisateur envisagé et détermine un score total et indique des points d’amélioration, mais ne « remplace pas un audit et une analyse du cycle de vie conduite par des experts », relève le guide.

Simplifier le parcours

Plusieurs pistes de réflexion sont proposées, comme jouer sur la durée de l’action à effectuer par l’usager : « en se contraignant d’un point de vue de la durée de l’expérience, je vais à la fois réduire la durée d’utilisation du téléphone, la consommation de sa batterie, mais aussi le temps d’attention sollicité de l’usager ». Parmi les questions à se poser : « combien d’étapes et d’efforts faut-il pour y arriver » ? L’exemple donné est celui des informations sur les impôts, avec un parcours simple et efficace sur le site du gouvernement du Royaume-Uni.

De nombreux outils sont proposés pour vérifier l’optimisation des parcours proposés aux usagers et les gains environnementaux ainsi réalisés. Il convient aussi enfin de penser à la formation des agents qui auront à se servir des services numériques écoconçus.

Recensement des référentiels en cours

Du côté de l’Etat, la question de l’écoconception des services numériques figure au menu de la feuille de route « numérique et environnement » présentée fin février. Elle comporte un volet dédié à cette question, avec notamment le lancement d’un chantier pour recenser les référentiels existants. Mais le temps presse et il faudrait aller encore plus loin, selon la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat qui s’est inquiétée de « l’absence d’ambition et de volontarisme » de cette feuille de route. La commission a rappelé que parmi les mesures de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, récemment adoptée au Sénat et qui met les collectivités à contribution, figure « l’instauration d’un référentiel général de l’écoconception rendu obligatoire pour les plus grands sites web ».