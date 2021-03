Tout savoir sur les personnes responsables de l’accès aux documents administratifs

transparence de la vie publique

Publié le 24/03/2021

Chaque mois, la Commission d'accès aux documents administratifs décrypte pour "La Gazette" les obligations auxquelles sont soumises les collectivités en matière d'accessibilité de leurs documents administratifs. Ce mois-ci, plein phare sur les personnes responsables de l’accès aux documents administratifs.

Le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit, en ses articles L.330-1 et suivants, l’obligation, pour les administrations les plus importantes de désigner une personne responsable de l’accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA).

Cette personne est l’interlocuteur privilégié des requérants qui sollicitent un accès à des documents administratifs ou une licence de réutilisation des informations publiques.

Au sein de son administration, ce référent est l’interlocuteur principal de la Commission d’accès aux documents administratifs lorsqu’elle est saisie et, par son expertise, il a vocation à constituer une personne « ressource » et à participer, ainsi, à la transparence de l’action administrative.

Quelles sont les autorités administratives concernées dans les collectivités territoriales ?

Outre, les ministres et les préfets pour les services placés sous leur autorité pour les administrations de l’Etat, sont concernées pour les collectivités territoriales :

les communes de dix mille habitants ou plus, même si elles font partie d’une communauté de communes ; dans ce cas, la personne désignée par la commune peut être la même que celle désignée par la communauté de communes ou d’agglomération ;

les départements, les régions et la collectivité de Corse ;

les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus (syndicats de communes, communautés d’agglomération et communautés de communes, communautés urbaines, métropoles…) ;

les établissements publics nationaux et locaux, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dès lors qu’ils emploient au moins deux cents agents : centres hospitaliers, centre communaux d’action sociale, caisses d’assurance maladie ou caisses de retraites, offices publics d’habitations à loyer modéré…

Il n’est pas interdit aux collectivités qui ne sont pas tenues de désigner une PRADA , de désigner une personne qui en assumerait les fonctions et serait identifiée comme telle.

Qui et comment nommer une PRADA au sein de son administration ?

Pour les collectivités territoriales, le code n’impose pas de procédure particulière pour la nomination de la personne responsable. Pour désigner une PRADA il n’y a pas de formalisme. La nomination peut donc être faite selon les règles ou usages propres à l’organisme lorsqu’il s’agit d’attribuer une fonction ou une mission à une personne donnée. Il est possible de désigner deux personnes chargées de ces fonctions, à savoir un titulaire et un suppléant.

La compatibilité de la mission, décrite à l’article R.330-4 du code, avec les fonctions exercées, les compétences, la place occupée dans la structure administrative et la disponibilité devraient guider l’autorité administrative dans le choix de la personne responsable.

C’est la raison pour laquelle, la personne désignée est, le plus souvent, un agent de la collectivité. Elle peut être, par exemple, celle qui aura reçu délégation de signature pour prendre la décision d’acceptation ou de refus de communication des documents demandés.

Aucune disposition n’interdit cependant qu’un élu soit désigné en qualité de PRADA. En revanche, le recours à une personne extérieure à la collectivité doit être proscrit.

Un devoir de publicité est toutefois imposé. La désignation de la personne responsable doit être portée à la connaissance des administrés selon les modalités les plus appropriées. En particulier, la publicité de cette nomination doit être faite, si l’administration dispose d’un site Internet, par la mise en ligne sur son site.

L’information à destination du public doit a minima comporter les mentions suivantes : nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l’autorité qui l’a désignée.

De même, il est souhaitable de veiller à ce que la nomination de la personne responsable soit connue de l’ensemble des services de l’administration qui l’a désignée.

Il est, enfin, primordial que la CADA soit informée de la désignation ou du remplacement d’une PRADA. Cette information de la Commission est rendue obligatoire par le code des relations entre le public et l’administration. La CADA doit être informée dans un délai de quinze jours suivant la nomination d’une nouvelle PRADA. Le dernier acte d’une PRADA qui quitte ses fonctions doit être d’en informer la Commission, afin que celle-ci soit en mesure de tenir à jour l’annuaire des PRADA qu’elle diffuse en open data sur son site internet et qu’elle dispose d’un annuaire actualisé de ses interlocuteurs dans les collectivités. Lorsque la PRADA quitte ses fonctions, elle doit être remplacée dans un délai raisonnable (à titre indicatif, dans les un à deux mois)

Quelles sont les missions de la personne responsable ?

La personne responsable joue un rôle de référent en ce qui concerne le droit d’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques. Elle conseille son administration sur l’instruction des dossiers et apporte aux services les informations essentielles leur permettant de traiter eux-mêmes rapidement les demandes les plus simples. La PRADA est également le principal interlocuteur de la Commission en cas de saisine de cette dernière.

Faciliter l’instruction des demandes

La désignation d’une PRADA facilite l’instruction des demandes, au bénéfice tant des requérants que des services chargés de leur répondre.

Pour les demandeurs

Quiconque souhaite accéder à un document ou réutiliser des informations publiques doit pouvoir s’adresser à une personne compétente chargée de réceptionner et de diriger sa demande vers le service compétent et de faciliter son instruction en cas de difficulté.

Les coordonnées de la PRADA doivent donc figurer sur le site de l’administration concernée, comme personne à qui adresser les demandes de communication de documents administratifs et de réutilisation d’informations publiques. Afin de minimiser les pertes d’informations attachées à une personne en particulier, notamment lorsqu’elle quitte ses fonctions, il est recommandé d’identifier la PRADA par une adresse électronique fonctionnelle dédiée.

Pour les services

La réception des demandes de communication ou de réutilisation n’implique pas que la PRADA doive répondre elle-même à toutes ces demandes, sauf si cette mission lui est expressément confiée par son administration. Elle doit seulement « veiller à leur instruction », en les orientant vers les services concernés, en suivant le respect des délais impartis par le CRPA (un mois le plus souvent), et surtout, en apportant son expertise juridique aux services de l’administration qui les a désignées.

Les demandes de communication ou de réutilisation adressées directement aux services n’en sont pas moins recevables, et il doit y être donné suite. Dans ce cas, la PRADA doit être a minima informée de la demande et recevoir copie de la réponse.

Assurer la liaison avec la CADA

La présence d’une PRADA au sein d’une collectivité permet d’améliorer la transmission des informations entre les autorités administratives et la Commission pour rendre plus efficace et plus rapide l’instruction des 7000 demandes d’avis et de conseils adressées chaque année à la CADA.

La PRADA est l‘interlocuteur privilégié de la CADA lorsque celle-ci veut prendre contact avec son administration. Ainsi, en cas de saisine de la Commission par une personne à laquelle la communication d’un document a été refusée, implicitement ou non, la PRADA est immédiatement contactée par le secrétariat général de la Commission afin de connaitre la position de cette administration sur la demande de communication qui lui a été adressée.

De même, la PRADA peut aider son administration à déterminer si, en cas de doute sur la possibilité juridique de communiquer un document, une consultation officielle de la Commission via une demande de conseil est nécessaire et, le cas échéant, faire les démarches auprès du secrétariat général.

Après consultation de la Commission, les autorités administratives conservent toute liberté d’appréciation et de décision sur la communication des documents.

Actuellement le réseau des PRADA compte 1714 personnes.

Pour accompagner les administrations dans la désignation d’une PRADA et les aider à mieux appréhender les droit d’accès aux documents administratifs, la CADA vient de publier un guide pratique disponible sur son site internet.