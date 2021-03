Relance : les intercos signent un accord de partenariat avec le gouvernement

FINANCES LOCALES

Publié le 24/03/2021 • Par Arnaud Garrigues Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les intercommunalités ont signé, ce lundi 22 mars 2021, un accord de partenariat avec le gouvernement actant leur participation au plan de relance. L'Assemblée des communautés de France espère que cet accord permettra de redynamiser la commande publique en chute libre en 2020.

Après les régions, les départements et les grandes villes, c’est au tour de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) de conclure un accord de partenariat avec l’exécutif. Cet accord signé lundi 22 mars 2021 par le Premier ministre, Jean Castex, avec le président de l’AdCF et président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, Sébastien Martin, acte la participation des intercommunalités au plan de relance et la mise en œuvre des futurs contrats de relance et de transition écologique (CRTE) sur la durée du mandat 2020-2026.

Participer à la relance et redynamiser la commande publique

Le texte entérine la volonté des adhérents de l’AdCF et de l’Etat de « simplifier et moderniser les relations Etat-collectivités en privilégiant la relation ...