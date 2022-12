Culture administrative

Publié le 08/12/2022

Les différents niveaux sont l'enseignement préélémentaire (I), l'enseignement élémentaire (II), le collège (III), le lycée d'enseignement général et technologique (IV) et l'enseignement supérieur (V). Le point en détail, avec cette fiche qui compte 22 pages.

SOMMAIRE DE LA FICHE

I. L’enseignement préélémentaire

II. L’enseignement élémentaire

III . Le collège

IV. Le lycée d’enseignement général et technologique

V. L’enseignement supérieur

EXTRAIT DE LA FICHE

I – L’enseignement préélémentaire

A – L’enseignement préscolaire

L’enseignement préélémentaire est gratuit et facultatif, et concernait jusqu’à la rentrée 2019 les enfants français et étrangers âgés de 2 à 6 ans. Dans le cadre du projet de loi « pour une école de la confiance », une mesure prévoit d’abaisser à 3 ans l’âge de l’entrée à l’école, reconnaissant l’importance décisive des premières années de vie pour les apprentissages.

Les enfants qui ont atteint l’âge de 2 ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Un effort est entrepris pour assurer prioritairement cet accueil dans les zones d’environnement social défavorisé. Le taux de scolarisation des enfants de

2 ans atteint 30 %.

La France a une longue tradition d’enseignement préélémentaire. L’évolution dans ce domaine a été spectaculaire : en 1960, 36 % des enfants âgés de 3 ans et

62,6 % des enfants âgés de 4 ans étaient scolarisés ; en 1980, respectivement 89,9 % et 100 %. Aujourd’hui, 97 % des élèves de cet âge sont déjà scolarisés, et près de 25 000 enfants de plus devront donc être accueillis dans les salles de classe à compter de septembre 2019.

L’école maternelle publique est gratuite ; dans les écoles maternelles privées, les parents règlent les frais de scolarité.

Les secteurs scolaires des écoles publiques sont fixés par les municipalités. Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, définit l’objectif général de l’école maternelle : développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l’école élémentaire et dans la vie, en le préparant aux apprentissages ultérieurs.

Toutes les classes des écoles maternelles bénéficient des services d’une personne spécialisée, recrutée par la commune.

Pour remédier à la fermeture des écoles maternelles due à la baisse des effectifs, notamment dans les zones rurales ou de montagne, il existe parfois des écoles maternelles intercommunales (regroupement des enfants de plusieurs communes).

[…]

