Coup de projecteur sur la poubelle des Français

Publié le 24/03/2021 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

Davantage de tri, mais peu d’efforts pour moins jeter, un gaspillage alimentaire qui perdure, une sous-valorisation des gisements apportés en déchetterie… La gestion des déchets ménagers et assimilés fait toujours face à de nombreux défis si l’on en croit l’enquête décennale que vient de publier l’Agence de la transition écologique.

Mais que trouve-t-on dans la poubelle collectée par le service public ? La question est basique. La réponse est souvent imprécise. Avec sa troisième campagne de caractérisation sur les quantités de déchets ménagers (dite Modecom), l’Agence de la transition écologique (Ademe) a livré vendredi 19 mars 2021 des données significatives sur l’année 2017 (dix ans après la précédente étude).

Au rang des bonnes nouvelles, la production d’ordures ménagères résiduelles (OMR) a diminué de 20 %, et même de 31 % par rapport à la première campagne de mesures de 1993. En comptant les collectes séparées et les dépôts en déchetterie, cette baisse n’est toutefois plus que de 2 %… ce qui signifie que les Français trient davantage, mais qu’ils jettent (presque) toujours autant. Certains flux font même des bons ...

