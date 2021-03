Noms de rues : « rééquilibrer l’histoire grâce à 318 personnalités issues de la diversité »

Patrimoine

Publié le 24/03/2021

Le comité scientifique dirigé par l'historien Pascal Blanchard a remis à la ministre déléguée à la Ville, Nadia Hai, le 12 mars 2021, une liste de 318 noms intitulée "Portraits de France" afin d’aider les maires à renouveler les noms des rues et des bâtiments publics. Entretien.

Comment avez-vous constitué ces « Portraits de France » ?

Le comité scientifique que je préside composé de chercheurs, responsables associatifs, intellectuels, écrivains, directeurs de musées, spécialistes de l’armée, etc. a travaillé depuis début octobre sur cette liste de personnes issues des Outre-Mer, des anciennes colonies ou des immigrations afin d’aider les maires à renouveler les noms des rues et des bâtiments publics. Au départ, nous sommes partis de plus de 3 000 noms pour en sélectionner 318 au total. Puis un collectif d’historiens et de sociologues s’est chargé d’écrire les biographies. Il a fallu ouvrir nos chakras pour diversifier les profils. On voulait une juste représentation des professions avec des artistes, des scientifiques, des sportifs, des ...