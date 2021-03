Incendie OVH : la Cnil rappelle les règles en cas de pertes de données

Données personnelles

Publié le 23/03/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : France

Deux incendies qui se sont déclenchés à quelques jours d’écart ont dévasté un centre de données d’OVH à Strasbourg. La Cnil vient de publier un document dans lequel elle rappelle les obligations pour les institutions et entreprises touchées en cas de destruction de données personnelles.

Un incendie a détruit dans la nuit du 9 au 10 mars un des datacenters d’OVH à Strasbourg et endommagé un second. Un second feu, moins important, s’est déclaré vendredi 19 mars au sein d’un conteneur hors tension.

Le premier incendie avait causé une coupure de service pour de nombreux sites Internet français (3,6 millions de sites web se sont retrouvés hors ligne selon Netcraft, OVH parle de 12 000 à 16 000 clients touchés). Evidemment, des collectivités territoriales ont vu leur site être affecté. C’est le cas des villes de Cherbourg, Vichy, Colmar, Lannion, du département des Hautes-Pyrénées, de l’office de tourisme de Saverne, et certainement de beaucoup d’autres.

Des pertes de données

Cet accident a aussi causé la perte irrémédiable de nombreuses données. Celles-ci ...

