[Replay] Protection sociale complémentaire : ce qui va changer

Les bases de la réforme de la protection sociale complémentaire ont été décryptées au cours d'un webinaire "Gazette", avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, le 18 mars dernier.

Jean-Robert Massimi, directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et Jeanne Billion, directrice de la santé et de l’action sociale du CIG Petite Couronne ont répondu, jeudi 18 mars, aux questions des internautes sur cette révolution pour le secteur public, prévue par l’ordonnance « protection sociale complémentaire ». A savoir l’obligation de participation des collectivités au volet « prévoyance » et au volet « santé » des agents.

Peut-on parler d’un alignement sur les normes du secteur privé où le salarié est tenu d’adhérer à la mutuelle proposée par l’employeur ? Quel est le rôle des centres de gestion dans le futur dispositif ? Quels coûts cela va-t-il engendrer pour les collectivités ?

Le montant minimum de cette participation doit encore être précisé par décret. Mais les deux intervenants sont confiants sur le fait que cette obligation permettra d’assurer un peu plus d’égalité en la matière entre collectivités.

« C’est une liberté et une responsabilité nouvelles », pour Jean-Robert Massimi qui espère que « les collectivités sauront s’en saisir ». Jeanne Billion rappelle que c’est un « levier d’aide à l’agent, dans un contexte de gel du point d’indice. Qui plus est, cela pourrait changer le paysage des assureurs et des mutuelles, en abaissant les coûts… »

