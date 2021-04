Une coopérative pour sauver les villages

La Scic Villages vivants vise à lever les freins fonciers pour permettre l’installation de porteurs de projet d’économie sociale et solidaire dans des villages. Il accompagne les collectivités pour ce faire ou en amont des projets.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée



À Villages vivants (1), on pense que « l’immobilier ne doit pas se limiter à des fins spéculatives. Il doit être un outil pour installer des activités et remettre de la vie dans les campagnes ». Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) créée en 2017, Villages vivants rayonne sur le quart sud-est de la France. Elle vise concrètement l’achat de locaux, leur restauration en vue du développement d’activités à fort impact social, de lieux offrant aux habitants des services de proximité : tiers-lieu, conciergerie rurale, café associatif, boutique partagée, etc.

La Scic s’appuie sur ses ...