Garages à vélos sécurisés, la seconde vie utile de conteneurs maritimes

Publié le 02/04/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Les abris à vélos sécurisés de la société Nielsen Concept sont conçus à partir de conteneurs maritimes, recyclés par des travailleurs handicapés ou en insertion. Ils apportent une réponse aux vols, l’un des freins à l’achat et à l’usage du vélo en ville.

Chiffres-clés Coût moyen d’investissement : 1 000 € / place.

Depuis les grèves des transports publics fin 2019, puis la crise sanitaire, la pratique du vélo connaît un essor en France. Elle est portée par le déploiement des « coronapistes », la subvention publique de 50 euros pour réparer sa vieille bicyclette et le renforcement des aides à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) et de vélos-cargos.

Entre mai et juin 2020, les ventes ont bondi de 117 %, selon la fédération des entreprises de la filière. La moitié de ces ventes sont des VAE.

Les vols, eux aussi, explosent. Selon la Fédération des usagers de la bicyclette, 300 000 vélos auraient été dérobés en un an et, selon le sondage mené en septembre 2020 par le bureau de recherche 6t auprès de résidents d’agglomérations de plus de 200 000 habitants, plus d’un tiers des cyclistes équipés se ...