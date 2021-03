Houblon, safran, micro-algues… Paris se pare d’une mosaïque d’agricultures urbaines

Alimentation

Publié le 30/03/2021 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Avec l’agriculture urbaine, Paris cherche à végétaliser la ville, tout en rapprochant les producteurs alimentaires et en recréant des liens entre urbains et suburbains. Paris a joué le rôle d’initiatrice auprès des partenaires privés et institutionnels, en mettant à disposition son foncier, ses budgets et son équipe.Trois appels à projets ont permis d’expérimenter et de lancer des start-up.

Chiffres-clés 31 hectares d’agriculture urbaine, soit un tiers des murs et toits végétalisés : l’objectif parisien est atteint ! Pour certains projets immobiliers, le label « Breeam (Le « Building Research Establishment Environmental Assessment Method » est le standard de certification des bâtiments le plus répandu à travers le monde.) very good » permettra de réaliser un suivi de la biodiversité après construction. Chez Vinci, cela se fera sur cinq ans. « Parisculteurs » :



• 47 % des surfaces cultivées à Paris sont sur les toits, 40 % au sol, 9 % en intérieur et 4 % sur les murs.



• 160 €/m² : coût de préparation de l’espace en toiture (accès, sécurité…).

[Paris 2,18 millions d’hab.] En 2016, la ville de Paris a mis en place le programme « Parisculteurs » pour faciliter et accélérer l’installation de projets agricoles intra-muros. La capitale est passée de 11 hectares de fermes pédagogiques et jardins partagés portés par la ville, en 2014, à 31 hectares d’une mosaïque d’agricultures urbaines en 2020, désormais « essentiellement professionnelles », selon Léon Garaix, adjoint au chef du service « végétal et agriculture ». Poissons, safran, vigne, champignons, micropousses, houblon, micro-algues, fleurs et maraîchage fournissent 2 000 tonnes de produits d’une grande diversité.

Les premiers projets étaient pratiquement tous au sol ; aujourd’hui, 12,3 hectares agricoles colonisent le bâti (toits, murs, sous-sols…). Si beaucoup de cultures en ville ont un but pédagogique et culturel, à Paris, elles cèdent progressivement le pas aux fermes productives, à vocation commerciale. Beaucoup cherchent encore à stabiliser leur modèle économique par des revenus complémentaires (seuls 20 hectares ont, pour l’instant, été confiés à des agriculteurs et un peu plus d’une quinzaine d’hectares sont opérationnels). Mais, déjà, certaines start-up sont devenues des références et commercialisent leur mode de culture sur les toits, comme Agripolis et Topager. « Le programme a permis de professionnaliser cette agriculture urbaine », déclarait Léon Garaix, lors du festival Building Beyond, en septembre, à Paris.

Végétalisation des toitures

« Parisculteurs » a aussi participé au dépassement des objectifs de végétalisation du bâti : 120 hectares actuellement, alors que la mairie en visait 100. Le foisonnement de ces modes de cultures doit son succès aux moyens mis à disposition par la mairie, avec « un budget considérable » alloué à cette véritable « politique publique locale », selon Léon Garaix.