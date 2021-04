En Ile-de-France, une convention permet l’accès au crédit immobilier des personnes en risque aggravé de santé

Solidarité

Publié le 01/04/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : France, Innovations et Territoires

La région Ile-de-France a créé une garantie immobilière solidaire qui permet aux personnes ayant des pathologies lourdes de recourir à l’emprunt.

Chiffres-clés Partenaires : Assurances du Crédit mutuel, banques du réseau Crédit mutuel et CIC, La Banque postale, CNP assurances, Banque populaire rives de Paris, Banque populaire val de France, Caisse d’épargne Ile-de-France, BNP Paribas Cardif, AFI ESCA, Meilleurtaux, Assuréa distribution.

C’est pour lutter contre les discriminations liées à la maladie que la région Ile-de-France a initié un dispositif visant à couvrir les surprimes d’assurances qui pèsent sur les personnes atteintes de maladies présentant des risques de santé aggravés – cancer, VIH, certaines affections chroniques. Voté en décembre 2019, il n’est opérationnel que depuis le 1er décembre 2020, sa mise en œuvre ayant été ralentie par la crise sanitaire. La région a créé un fonds doté de 3,7 millions d’euros et a signé des conventions avec des banques et compagnies d’assurances : les assurances du Crédit mutuel et les banques du réseau Crédit mutuel et CIC au départ, puis La Banque postale et d’autres établissements.

Surprimes abaissées

Les bénéficiaires du dispositif sont des Franciliens primo-accédants ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne