Culture administrative

Publié le 21/12/2022 • Mis à jour le 21/12/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Votre fiche de révision des concours consacrée au service public hospitalier fait le tour du sujet en cinq chapitres. Elle est très dense. Découvrez le sommaire et un extrait de ce document, avant de télécharger l'intégralité du texte.

PLAN DE LA FICHE

I. Le service public hospitalier : les principales dates

II. La politique hospitalière

A. 1970-2009 : de la loi Boulin à la loi HPST

B. 2013-2016 : la loi Santé, le SPH nouveau

III. Typologies et missions des établissements de santé

A. Les typologies

B. Les missions

IV. La fonction publique hospitalière

V. Les principaux chiffres du service public hospitalier

A. L’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux en France

B. Les dépenses courantes de santé en France

C. Comparaison internationale des dépenses de santé

EXTRAIT DE LA FICHE (chapitre IV. La fonction publique hospitalière)

[… ] En 2018, la fonction publique hospitalière, telle que la définit la loi du 9 janvier 1986, compte 1,168 million d’agents, soit 21,3% de l’emploi public : 88% dans les hôpitaux, 8,5% dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et 3,5% dans les autres établissements médicosociaux.

L’élaboration réglementaire, le suivi statutaire et la définition des politiques de ressources humaines incombent au sein du ministère de la Santé à la direction générale de l’offre de soins (DGOS).

Institué par le décret n°2001-1347 du 28 décembre 2001, l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEMFPH) a pour mission de suivre l’évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière, de contribuer au développement d’une stratégie de gestion prévisionnelle, d’apprécier l’évolution des métiers, des fonctions et des qualifications, de recenser les métiers nouveaux et leurs caractéristiques.

Par décret du 9 mai 2012 est créé le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d’État, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d’État. Son suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

Outre le président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ce conseil délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. […]

Prépa concours Toutes les filières Je découvre les prépas

ABONNE GAZETTE Téléchargez vos fiches de révision Lire le texte intégral de la fiche n°4 : "Institutions administratives - Le service public hospitalier"

Testez vos connaissances : répondez au quiz !

Cet article est en relation avec le dossier