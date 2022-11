Culture administrative

Les juridictions pénales d’instruction – Fiche concours n°4

Publié le 25/11/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Fotolia david_franklin

Outre la répression, les juridictions pénales exercent aussi des fonctions d’instruction. On étudie successivement, dans cette fiche de révision des concours (à télécharger), le premier degré d'instruction (le juge) et le second, la chambre d'instruction.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Concours fonction publique