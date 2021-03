Un protocole pour relancer la production de logements sociaux

Logement social

Publié le 22/03/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La ministre du logement Emmanuelle Wargon a signé le 19 mars le protocole en faveur de la relance de la production de logements sociaux en 2021 et 2022 avec les représentants du monde HLM.

Annoncé il y a deux mois, le protocole pour relancer la production de logements sociaux a finalement été signé le 19 mars au ministère du logement. Objectif, produire 250 000 logements sociaux entre 2021 et 2022, dont 90 000 PLAI. Seuls 87 500 logements sociaux ont été agréés en 2020, soit une baisse de 17% par rapport à 2019, dans un contexte à la fois de crise sanitaire et d’élections municipales, qui traditionnellement stoppent les projets. Il y a donc urgence à remobiliser l’ensemble des acteurs, et à sensibiliser les élus locaux aux besoins en logements sociaux, à en croire la présidente de l’Union sociale pour l’habitat, Emmanuelle Cosse.

Le protocole a ...