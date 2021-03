Accès au fichier des immatriculations : les dépôts de déchets désormais concernés

Réglementation

Il s’agit d’une étape supplémentaire et indispensable afin de permettre aux agents de police municipale et aux gardes-champêtres d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV) lors de dépôts de déchets. Analyse avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Après la loi en 2020…

Comme nous l’avions précisé, la loi Economie Circulaire de février 2020 a modifié l’article L330-2 du code de la route (ajout du 4° bis) afin d’étendre l’accès aux informations contenues dans le SIV (système d’immatriculation des véhicules) aux infractions en matière de déchets. Ainsi pour les agents de police judiciaire adjoints et les gardes-champêtres, cet accès est possible aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route et « aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets » qu’ils sont habilités à constater.

… le décret en 2021

Il restait la modification des dispositions réglementaires afin de permettre la mise en œuvre de cet accès. C’est chose faite avec le décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 qui modifie les articles ...