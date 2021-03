Brexit : les fonds de la discorde

Financements européens

Publié le 22/03/2021 • Par Isabelle Smets • dans : Actu experts finances, France

La Commission européenne a proposé la création d’une « réserve d’ajustement » au Brexit dotée de 5 milliards d’euros. A Bruxelles, au Parlement et au Comité des régions, la bataille fait rage pour la répartition de ces aides.

Si les autorités européennes et les Etats débattent du plan de relance européen et de ses modalités de mise en œuvre, un autre dossier retient toute l’attention française à Bruxelles : une enveloppe de 5 milliards d’euros qui doit être distribuée aux Etats en soutien aux régions et secteurs les plus touchés par la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Une « réserve d’ajustement au Brexit », présentée par la Commission comme un cadeau de Noël le 25 décembre, mais dont la répartition est en train de tourner au pugilat entre la France et ses partenaires. Sur le mode « France contre tous », car la clé de répartition prévue ne plaît pas, mais alors pas du tout, à Paris.

Selon la proposition, 80% de l’enveloppe de cette réserve sera mise sur la table dès cette année. Pour la France, on parle d’un ...

