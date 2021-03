Donner plutôt que jeter, le troc comme solution antigaspi dans les déchetteries

Economie circulaire

Publié le 29/03/2021 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

La loi a instauré l’obligation d’une zone de réemploi au sein de chaque déchetterie, mais, à ce jour, peu de collectivités disposent d’un équipement attractif. Quelques collectivités ont pris de l’avance, comme le Smicval ou le Cyclad, et sont en passe de transformer leurs déchets en source de richesses pour leurs territoires.

Chiffres-clés 16 territoires ont été labellisés « Territoires d’innovation en économie circulaire », dont 6 en région Nouvelle-Aquitaine, comme le Cyclad et le Smicval. L’Agence de la transition écologique (Ademe) a présenté son nouveau label en septembre 2020, lors des 4es assises de l’économie circulaire. Outre la reconnaissance, il offre l’appui de l’Ademe et des régions.

Selon l’agence de la transition écologique (Ademe), le réemploi permet de diminuer de 13 kilogrammes la quantité de déchets par an et par personne. Plusieurs collectivités développent des initiatives dans ce sens : recycleries, ressourceries, zones de gratuité, troc. Contrairement aux recycleries, dans le cas du troc ou de la zone de gratuité, il n’y a pas de vente. Le mot « troc » est souvent employé abusivement car, dans la plupart des cas, il n’y a pas d’échange instantané : on peut prendre des objets sans en déposer, en prendre et en déposer, ou en déposer sans en prendre. L’une des initiatives pionnières sur les zones de gratuité a été portée par le Cyclad, en Charente-Maritime, qui a lancé l’une des premières opérations il y a dix ans. L’idée a fait bien du chemin depuis. Mais les opérations de troc organisées par les collectivités restent souvent très ponctuelles et sur des objets particuliers, comme les « trocs de livres ».

L’exemple le plus connu de troc organisé au sein d’une déchetterie est le Smicval Market. C’est une déchetterie inversée, basée sur le réemploi. Son succès repose sur le soin mis en œuvre pour en faire un espace accueillant et coloré, transformant ainsi la perception du « déchet » en objet prêt à être réemployé. Le Smicval du Libournais (138 communes, 210 000 hab., Gironde) a lancé cet équipement en 2017. « Cet outil est inscrit dans notre projet politique territoire zéro déchet, zéro gaspillage », explique Karine Pain, responsable de la communication.

Ateliers de valorisation

