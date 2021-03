Culture : les festivals s’ouvrent et s’enracinent en dehors de leur pré carré festif

Culture

Deux nouveaux volets de l’enquête SoFest de France Festivals dressent une typologie des événements et se plongent dans les pratiques en matière de coopération et de partenariat. L’étude alimentera les débats des états généraux des festivals, dont le prochain rendez-vous est programmé à Bourges (Cher), en mai.

Un monde fortement hétérogène, pouvant se répartir en familles, desquelles on peut néanmoins dégager des points communs. Ainsi peut-on résumer le cinquième volet, intitulé « Typologies », de l’enquête SoFest menée par l’équipe de chercheurs conduite par Emmanuel Négrier (CEPEL– CNRS, Université de Montpellier) et Aurélien Djakouane (SOPHIAPOL, Université Paris Nanterre). De quoi « enrichir notre connaissance du fait festivalier pour une politique pérenne et durable, alors que nous sommes à l’aube d’un printemps et d’un été de nouveau difficiles », a commenté, jeudi 18 mars, le président de France Festivals, Paul Fournier, lors de la présentation, à Nancy.

Au jeu des sept familles

Des 705 festivals examinés, ceux que les auteurs ont dénommés « plateformes » sont les moins nombreux et les plus importants en offre, audience et budget. Ce « club fermé » est « l’emblème d’un secteur et d’un territoire », dont beaucoup portent d’ailleurs le nom, comme Jazz in Marciac. On y trouve le plus gros pourcentage d’acteurs publics en assumant l’organisation, qu’ils soient des collectivités ou

