Les règles du confinement dans les 16 départements

Crise sanitaire

Publié le 22/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Seize départements connaissent un troisième confinement depuis le weekend du 20 mars, comme l'a annoncé Jean Castex, en conférence de presse, le 18 mars. Un décret en précise toutes les règles. Une attestation dédiée, avec plusieurs dérogations, est disponible, et le couvre-feu, sur tout le territoire, passe de 18 à 19 heures.

Le Gouvernement a décidé de faire face à la troisième vague de l’épidémie de Covid-19 par la mise en place de confinements localisés : dans son discours du 18 mars, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place, pour au moins quatre semaines, d’un confinement ciblé dans 16 départements que sont l’Aisne, les Alpes-Maritimes, l’Eure, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, la Somme, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et enfin, le Val-d’Oise.

De nombreuses dérogations

Dans ces départements, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures. Mais de nombreuses dérogations existent, à condition d’éviter tout regroupement de personnes. Aux dérogations autorisées au titre du couvre-feu (qui s’applique désormais à partir de 19 heures et non plus 18 heures), viennent s’ajouter les :

déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;

déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes ;

déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;

déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective ;

déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;

participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3 du décret du 29 octobre.