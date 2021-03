Covid-19, un an après

Crise sanitaire : comment les agents ont répondu présent

Publié le 22/03/2021 • Par Romain Mazon • dans : France

lucien fortunati

La capacité des collectivités à déployer des solutions de télétravail et à fonctionner en distanciel est l'un des faits marquants de la crise. Il faut maintenant pouvoir l'intégrer au quotidien des services. Et dire que les départements ont régulièrement la tête sur le billot… En prise avec les plus fragiles dans la société, ils ont su faire preuve d’adaptabilité et de proximité, à l’instar de l’Allier qui, aujourd’hui, veut aider à la vaccination. Dans les territoires ruraux confrontés à de nombreuses zones blanches (médicales, services publics, haut-débit, etc.), le numérique a représenté une planche de salut et la crise, un accélérateur, comme pour la CC de la Champagne picarde.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Service public