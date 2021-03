Un centre de vaccination itinérant mis sur pied en un temps record

Covid, un an après

Publié le 24/03/2021 • Par Pablo Aiquel • dans : Dossiers d'actualité, Régions

Distribuer deux millions de masques, organiser la continuité des services, vacciner dans les territoires ruraux… l’Allier a relevé le défi avec une grande réactivité, grâce à une cellule de veille et une unité opérationnelle de vaccination.

Au pied de la salle polyvalente de Vallon-en-Sully (1 600 hab.) dans l’Allier, le dispositif de « vaccination dans les cantons » de l’Allier est installé pour la journée. Un bus blanc à gauche, un camion rouge à droite, un simple barnum blanc entre les deux. Le premier, la « Bourbon’net », est un outil d’accessibilité numérique en milieu rural. Le second, un camion équipé utilisé pour les visites médicales des sapeurs-pompiers volontaires. Les deux forment la « vaccinette », un centre de vaccination itinérant qui s’arrête dans une dizaine de bourgades bourbonnaises, situées à plus de vingt kilomètres des principales agglomérations, Moulins, Montluçon et Vichy. Il aura fallu dix jours au conseil départemental de l’Allier pour mettre en place ce service de vaccination mobile et ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne