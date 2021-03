Un territoire rural prend son destin en main grâce au numérique

Covid-19 un an après

Publié le 25/03/2021

Confrontée à de multiples défis, la communauté de communes de la Champagne picarde se saisit de toutes les opportunités offertes par le numérique pour modeler son avenir. Une métamorphose accélérée par la crise sanitaire.

Chiffres-clés 750 000 € ont été déboursés pour le Faitout connecté situé à Saint-Erme. Cela comprend l’achat du bâtiment, les travaux et la construction d’une extension, financés grâce à 80 % de subventions. Le budget de fonctionnement de ce tiers-lieu - qui compte trois équivalents - temps plein - se monte à environ 100 000 euros par an, en partie financés grâce aux 30 000 euros abondés par l’Etat dans le cadre de « France Services » ainsi qu’une aide spécifique des Hauts-de-France en faveur des tiers-lieux numériques.

CC de la Champagne picarde (Aisne)46 communes • 21 000 hab. – Ce matin du 12 février, les discussions et les griffonnages de Post-it vont bon train à Liesse-Notre-Dame (1 300 hab.). C’est là que se sont réunis les agents de la communauté de communes de la Champagne picarde pour s’atteler à l’écriture de la nouvelle feuille de route numérique du territoire pour 2021-2023. Chaque tablée a fort à faire pour réfléchir à la mutualisation, au numérique éducatif, à la mobilité connectée ou à l’inclusion numérique. Seul le port du masque trahit l’irruption de la crise sanitaire qui a bouleversé le quotidien des élus, des agents et des habitants depuis près de un an.

Pour ce territoire rural qui subit de plein fouet le recul des services publics et la désertification médicale, le numérique constitue un outil de développement essentiel. « La digitalisation est incontournable et a été accélérée par la Covid-19, même si l’on aurait préféré faire sans », remarque Alain Lorain, président (DVD) de l’interco. « La crise sanitaire a permis de faire prendre conscience aux gens de l’importance du numérique. L’utilisation de la visio, la formation des élus, la mutualisation, la digitalisation, tout le monde a compris que c’était essentiel », énumère Paul Mougenot, vice-président chargé de la transition numérique et écologique.

Les numériciens Badredine Miloudi et Bruno Van Uytreckt ne diront pas le contraire. Les sites internet des communes, ambiance années 1990 lorsqu’ils existaient, ont été modernisés et une vingtaine de nouveaux sites déjà déployés. Elus et secrétaires de mairie ont été formés, y compris aux réseaux sociaux. Le dernier conseil communautaire, qui ne pouvait plus accueillir de public, a été retransmis sur Facebook et a comptabilisé 1 200 vues ! « La mutualisation est passée par le numérique et a renforcé nos