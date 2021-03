Covid-19 un an après

« L’idée qu’il faut prévoir l’impensable et apprendre à se préparer progresse »

Publié le 26/03/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

AdobeStock 3dsculptor

Si la crise sanitaire n’est pas finie, on peut déjà en mesurer les effets sur l’organisation des collectivités, les services aux usagers et la manière de prendre les devants, résume Yoan Ollivier, designer et cofondateur de l’agence Vraiment Vraiment.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Numérique

Service public