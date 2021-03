Finances locales : l’essentiel de la semaine du 15 au 21 mars

Veille finance

Publié le 20/03/2021 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Chaque semaine, en plus du condensé de l'actualité des derniers jours, le Club Finances vous propose une veille juridique financière pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Dette – La question de la dette revient dans les radars avec la parution d’une note de la République en marche et la remise du rapport Arthuis à Matignon, jeudi 18 mars. Parmi leurs propositions pour résorber la dette publique qui avoisine avec les 120 % du PIB : le retour des contrats de Cahors élargi à de nouvelles collectivités.

Dette locale – Selon le dernier observatoire des financements du consultant en gestion de dette locale Orféor, la pandémie et ses conséquences financières n’ont pas eu d’effets sur les offres bancaires proposées aux collectivités qui ont vu les propositions affluer en 2020 à leurs demandes d’emprunts.

Fonds européens – Les régions ont su saisir les opportunités de flécher les aides européennes sur des urgences « Covid ». Mais n’ont pas échappé au casse-tête administratif malgré le discours politique volontariste de la Commission. Décryptage sur le Club.

Vaccination – Après avoir supplié pour obtenir un centre de vaccination dans leur ville, les maires demandent maintenant au gouvernement la prise en charge de coûts de fonctionnement qu’ils estiment ne pas devoir assumer. Mais pas tous.

Mobilités – Afin d’accorder plus de crédits aux projets de mobilités, France Urbaine a recensé tous ceux actuellement en cours auprès de ses adhérents. Au total, il est question de 19,8 milliards d’euros pour 262 projets.

Crèches – Alors que les objectifs de créations de berceaux prévus en 2018 ne pourront pas être atteints, les allocations familiales et la délégation de lutte contre la pauvreté mettent la main à la poche pour encourager les collectivités à se lancer.

Rapport de la Cour des comptes – En dehors d’un mini-satisfecit sur le fonds de solidarité, les magistrats financiers multiplient les critiques sur les choix opérés par l’exécutif. La bonne gestion des deniers publics n’a pas été au rendez-vous, jugent, en substance, les pensionnaires de la Cour des comptes.

Fractures territoriales – Le think tank Institut montaigne a publié un rapport qui dénonce le déséquilibre entre les métropoles et le reste du pays. Selon lui, le plan de relance est une opportunité à ne pas rater pour rétablir un peu d’harmonie.

Webinaire – Alors que les conditions d’emprunt n’ont jamais été aussi bonnes et que le gouvernement pousse les collectivités à participer à la relance par leurs investissements, la question du remboursement de la dette publique se fait entendre. Economiser plus ou s’endetter plus, telle est le dilemme qui se présente aux exécutifs locaux dans ces budgets 2021. Le webinaire du Club Finances du 13 avril vous aide à le résoudre. Inscriptions gratuites ici.

Fiche finance – Le niveau des taux, la bascule sociétale et les lourds besoins d’investissement sont autant d’ingrédients qui font bouger les lignes d’une gestion de dette très assagie depuis dix ans. Tour d’horizon des sujets qui bousculent le monde très feutré de la dette territoriale. C’est la fiche finance de la semaine.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) et sur le Club Finances l’intégralité des articles publiés cette semaine.

Et n’oubliez pas de vous abonner à notre compte twitter (2) pour ne pas louper la publication de nos articles sur les finances locales.