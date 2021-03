Les intercos appelées à mettre le cap vers le numérique responsable

Numérique

Publié le 19/03/2021 • Par Françoise Sigot • dans : actus experts technique, France

Alors que le numérique s’ancre dans le quotidien des collectivités, la question de son impact sur le climat et la biodiversité s’invite dans les schémas de déploiement des politiques publiques numériques. Le forum des Interconnectés a ouvert la voie à une « transformation numérique ambitieuse, socialement et écologiquement durable ».

Si la question de l’usage du numérique et de la donnée ne fait plus débat pour construire les politiques publiques et notamment amener plus de services aux usagers, l’impact environnemental, social et sociétal du numérique est, lui, au cœur des enjeux de demain.

Durant deux jours, les 17 et 18 mars, le forum des interconnectés, 100% digital cette année, s’est saisi de cette question du numérique durable. Avec un enjeu majeur, rappelle Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés : « mettre le numérique au service de pratiques vertueuses ». Un impératif à conjuguer avec un souci d’équité en matière d’accès aux services et aux outils numériques pour les usagers.

Tandis que pour les agents, mais aussi les élus, il s’agit de monter en compétence pour mieux porter les projets numériques ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Manifeste pour des territoires numériques responsables, Les Interconnectés, mars 2021

Cet article est en relation avec le dossier