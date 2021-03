Fonds européens : Régions de France applaudit… pour mieux critiquer la « bureaucratie » bruxelloise

Europe

19/03/2021

Yann Bouvier - wikicommins CC by SA

Les régions ont su saisir les opportunités de flécher les aides européennes sur des urgences « Covid ». Mais n’ont pas échappé au casse-tête administratif malgré le discours politique volontariste de la Commission.

En quelques mois, plus de 300 millions d’euros de fonds européens ont été redéployés par les régions pour faire face à la crise Covid. Résultat des deux initiatives prises par la Commission européenne au printemps dernier, dont La Gazette avait rendu compte, pour faciliter la mobilisation des reliquats de la période 2014-2020 face à l’urgence sanitaire.

A l’heure de faire le bilan, Renaud Muselier, président de Régions de France, a salué la réactivité de Bruxelles qui, dit-il, a permis aux régions françaises de rediriger rapidement l’argent des Fonds structurels pour financer l’achat d’équipements médicaux (masques, blouses, respirateurs,…), le déploiement du numérique pour l’enseignement et le travail à distance, et pour soutenir les PME et TPE. « C’est grâce à l’Europe que les régions ont ainsi largement aidé l’Etat français au travers des agences régionales de santé, dans l’achat de nombreux matériels », a-t-indiqué au Parlement européen le 16 mars. Dans la région PACA qu’il dirige, ce sont treize millions de masques ont ainsi pu être distribués « alors que l’Etat n’arrivait pas à les fournir ».

Changer de logiciel

Facilité de reprogrammation, délais de traitement des dossiers extrêmement courts, flexibilité pour la passation des marchés publics… le président de l’ARF veut

