Petits-déjeuners à l’école : l’Etat triple la mise

Publié le 19/03/2021 • Par Michèle Foin • dans : France

Mesure lancée dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, la distribution de petits-déjeuners dans les écoles n’a pas eu le succès escompté. Le 16 mars 2021, l’Etat est revenu à la charge pour convaincre les élus. L’aide de l’Etat va tripler, ainsi que le nombre d’écoles concernées. Mais des interrogations demeurent.

Pas moins de quatre ministres se sont déplacés le 16 mars 2021 dans une école de Villiers-le-Bel (Val-de-Marne) pour annoncer un redéploiement des petits-déjeuners à l’école. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Nathalie Élimas, secrétaire d’État chargée de l’éducation prioritaire, et Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des familles, souhaitent en effet amplifier ce dispositif promis par Emmanuel Macron en septembre 2018 lors du lancement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

